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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:13 م
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تراجع معدلات طلب اللجوء لألمانيا 16.4%.. والداخلية الألمانية: السوريون فى المقدمة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:08 م
تراجع معدلات طلب اللجوء لألمانيا 16.4%.. والداخلية الألمانية: السوريون فى المقدمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب أحمد علوى
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تراجعت معدلات طلب الهجرة إلى ألمانيا فى النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لتسجل نسبة انخفاض 16.4%.

 

وقالت وزارة الداخلية الألمانية فى بيان نشرته شبكة سكاى نيوز، اليوم الثلاثاء إنها تلقت 93316 طلب لجوء رسمى من يناير وحتى يونيو، أى أقل بـ 18300 طلب مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

 

وجاء السوريون فى مقدمة طالبى اللجوء بإجمالى 22520 طلب، ثم العراق بـ 9015، وأفغانستان بـ 6222.

 

ومنحت برلين نحو 40 ألف شخص حق اللجوء أو الحماية، بينما رفضت 45 ألف طلب، وتم حل 40 طلبا آخر بسحبهم من قبل أصحابهم أو إرسالهم إلى بلد أوروبى آخر لمراجعته.


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