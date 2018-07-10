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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:58 ص
خالد صلاح
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تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الماليزية والأمريكية 18 يوليو الحالى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:56 ص
تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الماليزية والأمريكية 18 يوليو الحالى القوات الماليزية ـ صور أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)
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أعلن لواء المظليين الـ10 التابع للقوات البرية الماليزية عن تنظيم التدريبات العسكرية 2018 بمشاركة القوات الأمريكية لمدة 4 أيام اعتبارا من 18 يوليو الجارى فى ولاية بيراك الماليزية.

وقال لواء المظليين - فى بيان نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء، أن هذه التدريبات ستكون مشتركة بين القوات البرية والقوات الجوية الماليزية مع القوات الجوية الأمريكية.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه التدريبات المشتركة هو تعزيز مستوى المعرفة والخبرات لأفراد اللواء والقوات الجوية الأمريكية وخصوصا فى تدريب الإنزال الجماعى والإنزال الجوى والحرب التقليدية.

 


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