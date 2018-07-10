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تايلاند تعلن انتهاء عمليات إنقاذ الأطفال من الكهف

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:52 م
تايلاند تعلن انتهاء عمليات إنقاذ الأطفال من الكهف قوات انقاذ تايلاند
رويترز
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أعلنت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إخراج جميع الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من الكهف الغارق الذى ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

وأعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.

 

 

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