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بزاوية 180 درجة.. حقيقة فرض ضرائب 200 جنيه على طالب الدروس الخصوصية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:23 م
بزاوية 180 درجة.. حقيقة فرض ضرائب 200 جنيه على طالب الدروس الخصوصية طارق شوقى وزير التعليم
كتبت – منى ضياء
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تداولت صفحات السوشيال ميديا، شائعات عن فرض ضريبة بقيمة 200 جنيه شهريا على الطالب الذى يحضر الدروس الخصوصية بدلا مجموعات التقوية، وخصم 5 درجات منه. فما حقيقة هذا الأمر؟.

 

فى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة، نوضح حقيقة ما ردده المواطنون ورواد السوشيال ميديا حول فرض ضريبة جديدة على طالب الدروس الخصوصية.

 

أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا، وقال لليوم السابع: "لا صحة لهذا الكلام.. وزارة التعليم ليست جهة مطالبة أو تحصيل ضرائب".

 

جدير بالذكر، أن فرض أو أى ضريبة أو إلغائها أو الإعفاء منها، لا يتم إلا بقانون يصدره مجلس النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية، ولم يتم طرح أو مناقشة أى مشروعات قوانين أو حتى الحديث عن رسوم بهذا الشكل من قبل، وتتولى وزارة المالية مسئولية تحصيل والمطالبة بالضرائب التى ينص عليها القانون.


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