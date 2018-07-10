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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:58 ص
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برلمانى روسى: منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا سئمت من إدانتها المستمرة لموسكو

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:22 ص
برلمانى روسى: منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا سئمت من إدانتها المستمرة لموسكو مجلس الدوما الروسى
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسى بيتر تولستوى أن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا سئمت من إدانتها المستمرة لروسيا، وأنها مستعدة لإجراء حوار بناء معها.

وقال تولستوى - لصحيفة "أزفستيا الروسية" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، "إن ممثلى البرلمانات الأوروبية الغربية يقولون إنهم يرغبون فى التحرك نحو التعاون البناء مع موسكو، وقد سئموا من إدانتها بشكل مستمر".

وأضاف "أن العدد الكبير من الاجتماعات الثنائية على هامش أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تطرح فيها هذه المواقف".

وكان النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى فلاديمير جباروف قد أعلن، فى وقت سابق، أنه بغض النظر عن العقوبات سيترأس وفد مجلس الاتحاد فى الوفد البرلمانى الروسى دورة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

يذكر أن الوفد الروسى لا يشارك حاليا فى أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ردا على العقوبات المفروضة عليه فى أواخر عام 2014 بسبب انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، والمساعدات التى تقدمها موسكو لسكان جنوب شرق أوكرانيا.

 


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