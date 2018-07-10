بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ أطفال الكهف شمالى تايلاند

بانكوك (أ ش أ)

أعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.

وقال المسئول التايلاندى نارونجساك أوسوتهاناكون فى مؤتمر صحفى، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أن "هذه المرحلة تهدف إلى إخراج الفتية الأربعة المتبقين ومدربهم، والعسكريين الأربعة بما فى ذلك الأطباء الذين كانوا مع الأطفال طيلة الوقت منذ العثور عليهم.

وأضاف أن الفحوص الطبية التى أجريت للفتية الثمانية الذين تم انقاذهم حتى الآن تشير إلى أنهم فى صحة جيدة .

وكان 5 غواصين من مشاة البحرية التايلاندية إلى جانب 13 آخرين من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا قد بدوا، أمس، عملية الإنقاذ لإخراج 12 طفلا هم أعضاء فريق محلى لكرة القدم ومدربهم، والذين علقوا داخل كهف ثام لوانج فى إقليم تشيانج راى، شمال تايلند، منذ 23 يونيو الماضى وتعذر خروجهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، والتى غمرت الكهف بالمياه.