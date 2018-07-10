بدء اجتماع مجلس "الصحفيين" لمناقشة التطورات الخاصة بقانون الصحافة والإعلام

بدأ منذ قليل ، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة ، لمناقشة التطورات الخاصة بقانون الصحافة والإعلام وشئون الأعضاء.

شارك فى الاجتماع ، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين ، وخالد ميرى وكيل النقابة ومحمد شبانه أمين الصندوق بالنقابة ، وحسين الزناتى ومحمد سعد عبد الحفيظ وإبراهيم ابو كيلة و محمد خراجه و محمد خراجه و محمود كامل و أيمن عبد المجيد من أعضاء مجلس النقابة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه عقد اجتماعا له، لمناقشة المقترحات بالتعديلات حول عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون، المشكلة فى الجلسة السابقة من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد مجلس النقابة فى بيان له، أنه توافق بالإجماع بعد النقاشات والاستماع لجميع الأراء، على ملاحظات محددة، على أن يتم إرسال النصوص التى ترى النقابة تعديلها، والصياغات المقترحة إلى البرلمان والجهات المعنية.