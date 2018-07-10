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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:59 م
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انتهاء كتابة التقرير النهائى لعقار دير الملاك المنهار بحدائق القبة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:25 م
انتهاء كتابة التقرير النهائى لعقار دير الملاك المنهار بحدائق القبة العقار المنهار
كتب: ماجد تمراز
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انتقل اللواء محمد سالم، رئيس حى حدائق القبة، إلى رئاسة الحى، من أجل كتابة التقرير النهائى الخاص بالعقار المنهار بمنطقة دير الملاك، والذى انهار صباح اليوم، وذلك لتوضيح أسباب الانهيار والإجراءات التى اتخذها الحى مع السكان.
 
وأكد رئيس الحى، أن العقار انهار وهو خالٍ من السكان، مشيرا إلى أنه جارٍ حصر الأسر التى كانت تقطنه من أجل توفير وحدات سكنية لهم
 
وأضاف أن العقار قديم ومكون من دور أرضى وأربعة طوابق، موضحا أن إخلاء العقار جاء بناء على شكاوى من الأهالى.
 
 

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