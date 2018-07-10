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انتخاب الطيار أحمد عادل عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:42 ص
انتخاب الطيار أحمد عادل عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب ــ أحمد حمادة
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تم انتخاب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوى الـ(AACO) . 
وتتكون اللجنة التنفيذية من 9 أعضاء من شركات الطيران الأعضاء فى الاتحاد.
 
ويضم الاتحاد العربى للنقل الجوي في عضويته 33 شركة طيران عربية، وتشمل المهام التي يقوم بها، تعزيز سبل التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء، وتمثيلها على المستويين الإقليمي والدولى، بالإضافة إلى مناقشة كافة القضايا التى تمس صناعة النقل الجوى.
 
 
 
 
 
 

 


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