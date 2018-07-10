video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع.. السيسى يكرم "أبطال البحر المتوسط".. ويؤكد: "شرفتوا مصر"

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:47 م
اليوم السابع.. السيسى يكرم "أبطال البحر المتوسط".. ويؤكد: "شرفتوا مصر" اليوم السابع
إضافة تعليق
تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم «أبطال البحر المتوسط» ومدربيهم ويمنحهم أوسمة الجمهورية ويؤكد: "شرفتوا مصر".
 
فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ الرئيس السيسى يكرم «أبطال البحر المتوسط» ومدربيهم ويمنحهم أوسمة الجمهورية ويؤكد: "شرفتوا مصر"

 
ـ أول حوار مع منسق الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط
 

ـ رئيس الامتحانات: نسبة النجاح قريبة من العام الماضى.. إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة

 
ـ مصدر: اثنان من الضحايا بطناهما مفتوحتان.. والأمن يراجع الكاميرات.. «الداخلية» تسابق الزمن لكشف لغز ذبح 3 أطفال بالهرم
 

ـ النائب العام يأمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة

 
ـ «التعليم العالى لطلاب الثانوية»: لا تتكاسلوا عن اختبارات القدرات.. السيد عطا: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وبدء التقدم للمسابقة الموحدة 22 يوليو والمركزية 29 يوليو للشهادات الفنية
 

ـ «رئيس حماية المستهلك »: تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية لضبط الأسواق

 
ـ الحكومة تنفى 5 شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى آخر 5 أيام.. «مركز المعلومات»: لا صحة لتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية بالمدن الجديدة.. و«التموين» لم تطرح أرزا صينيا مسرطنا مصنعا من البلاستيك
 

ـ وزير الزراعة يحذر من تخزين الأرز ويؤكد انخفاض الأسعار فى سبتمبر

 
ـ القبض على تشكيل عصابى توصل لمدينة أثرية بالمنيا.. ضبط 483 قطعة عملة من النحاس والبرونز ترجع إلى العصر الرومانى.. و«الآثار»: المدينة المكتشفة تابعة لـ «أبوقرقاص»
 

ـ «القضاة » يكذب «الجزيرة»: لا توجد زيادة فى الرواتب ومزاعم «القناة» مؤامرات كريهة

 
اليوم السابع
 
 

إضافة تعليق

السيسي

وزير الزراعة

النائب العام

ابطال البحر المتوسط




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة