اليوم السابع.. السيسى يكرم "أبطال البحر المتوسط".. ويؤكد: "شرفتوا مصر"

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم «أبطال البحر المتوسط» ومدربيهم ويمنحهم أوسمة الجمهورية ويؤكد: "شرفتوا مصر".

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الرئيس السيسى يكرم «أبطال البحر المتوسط» ومدربيهم ويمنحهم أوسمة الجمهورية ويؤكد: "شرفتوا مصر"

ـ أول حوار مع منسق الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط

ـ رئيس الامتحانات: نسبة النجاح قريبة من العام الماضى.. إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة

ـ مصدر: اثنان من الضحايا بطناهما مفتوحتان.. والأمن يراجع الكاميرات.. «الداخلية» تسابق الزمن لكشف لغز ذبح 3 أطفال بالهرم

ـ النائب العام يأمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة

ـ «التعليم العالى لطلاب الثانوية»: لا تتكاسلوا عن اختبارات القدرات.. السيد عطا: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وبدء التقدم للمسابقة الموحدة 22 يوليو والمركزية 29 يوليو للشهادات الفنية

ـ «رئيس حماية المستهلك »: تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية لضبط الأسواق

ـ الحكومة تنفى 5 شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى آخر 5 أيام.. «مركز المعلومات»: لا صحة لتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية بالمدن الجديدة.. و«التموين» لم تطرح أرزا صينيا مسرطنا مصنعا من البلاستيك

ـ وزير الزراعة يحذر من تخزين الأرز ويؤكد انخفاض الأسعار فى سبتمبر

ـ القبض على تشكيل عصابى توصل لمدينة أثرية بالمنيا.. ضبط 483 قطعة عملة من النحاس والبرونز ترجع إلى العصر الرومانى.. و«الآثار»: المدينة المكتشفة تابعة لـ «أبوقرقاص»

ـ «القضاة » يكذب «الجزيرة»: لا توجد زيادة فى الرواتب ومزاعم «القناة» مؤامرات كريهة