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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:09 م
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النيابة تستمع لأقوال الشهود بموقع العثور على جثث الأطفال المذبوحين بالهرم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:56 ص
النيابة تستمع لأقوال الشهود بموقع العثور على جثث الأطفال المذبوحين بالهرم العثور على جثث أطفال
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الأطفال الثلاثة الذى تم العثور عليهم مقتولين بجوار فندق شهير بالهرم، وإجراء تحليل البصمة الوراثية لهم.
 
وكشفت مصادر قانونية، أن جثث الأطفال الثلاثة عليها علامات تعفن، وهو ما يشير إلى أن واقعة قتلهم، ترجع لعدة أيام مضت، وأن المناظرة الأولية أوضحت أنه تم التخلص منهم ذبحًا، وفى انتظار تقرير الصفة التشريحية والذي سيحدد سبب الوفاة بشكل دقيق.
 
وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن  رجال المباحث يجرون تحريات مكثفة حول الواقعة، حيث يستمعون لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وعدد من الأهالى الذين عثروا على جثث الأطفال، وأبلغوا الجهات الأمنية.
 
وأكد المصدر، أن جهات التحقيق تستند إلى تقرير الطب الشرعي، وتقرير خبراء الأدلة الجنائية، وتحريات المباحث لكشف تفاصيل الحادث، وأنه جار مسح المنطقة التى شهدت الواقعة، لبيان ما إذا كان هناك كاميرات مراقبة التقطت الجانى من عدمه.

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