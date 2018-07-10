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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:50 م
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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية بواقعة العثور على جثتين داخل معمل طرشى بروض الفرج

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:50 م
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية بواقعة العثور على جثتين داخل معمل طرشى بروض الفرج جثة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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استعجلت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام الأول للنيابات، تقرير الصفة التشريحية  لجثتين عثر عليهما بمعمل  "الطرشى"، فى منطقة روض الفرج بسبب إخفاء ملامح الجثث.
 
وقالت المناظرة الأولية إن الجثة الأولى لرجل يبلغ من العمر 46، والثانية لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، ، حيث أمرت النيابة بتشميع معمل "الطرشي"، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات واستدعاء صاحب المعمل لسماع اقواله  حول الواقعة.
 
كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، قد فتحت تحقيقات موسوعة في واقعة العثور على جثتين داخل برميل طرشى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثتين، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.
 
وتلقى رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثتين داخل برميل طرشى فى معمل بشارع جزيرة بدران فى روض الفرج، وبالانتقال وبالفحص تبين وجود جثتين لشخص 46 سنة، وطفل 13 سنة داخل برميل طرشى فى المعمل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة.

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