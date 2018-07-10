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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:55 م
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النمسا تعرض إرسال جنود للبلقان وشمال أفريقيا للسيطرة على الهجرة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:06 م
النمسا تعرض إرسال جنود للبلقان وشمال أفريقيا للسيطرة على الهجرة القوات النمساوية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)
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عرضت النمسا اليوم الثلاثاء، إرسال جنود إلى البلقان أو شمال إفريقيا، للمساعدة فى جهود السيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى) الأمريكية عن وزير الدفاع النمساوى ماريو كوناسك، ووزير الداخلية هربرت كيكل - فى تصريحات للصحفيين - إنه يمكن الاستفادة من الجنود كدعم لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، أو نشرهم على طول حدود الاتحاد الأوروبى الخارجية، وفق اتفاقات ثنائية بشأن مهمات المساعدة.

يشار إلى أن المئات من جنود الجيش النمساوى يساعدون قوات الشرطة فى السيطرة على حدود البلاد مع سلوفينيا والمجر وإيطاليا، بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

 


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