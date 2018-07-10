النقل: تكلفة مشروعات المترو 2 مليار دولار.. والانتهاء من الخط الثالث 2020

قال هشام عرفات وزير النقل، أنه بنهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع الخط الثالث للمترو، والذى سيستفيد منه 380 ألف مواطن يوميا.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، أنه يتم حاليا إجراء التعاقدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق ليستفيد منه مليون ونصف مليون راكب ويربط الخط الرابع بالثانى، مضيفا: أن تكلفة المشروعات الخاصة بالمترو تصل إلى 2 مليار دولار، كما أن ترام الرمل يتم تطويره بمنحة 8 ملايين يورو.

و كشف وزير النقل، عن دراسة لتطوير الموانئ المصرية، بهدف ربط الموانئ لتحقيق المنافسة العالمية.