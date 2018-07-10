المحكمة العليا الهندية تؤيد حكم الإعدام ضد 3 متهمين باغتصاب فتاة

نيودلهى (أ ش أ)

أيدت المحكمة العليا الهندية اليوم حكم الإعدام الصادر بحق 3 أشخاص بتهمة الاغتصاب الجماعى لطالبة بكلية الطب فى نيودلهى عام 2012.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المحكمة العليا رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثلاثة إستنادا الى أن الطعن لم يقدم مبررات جديدة يمكن الاستناد اليها فى تعديل الحكم الصادر ضدهم من الإعدام إلى السجن.

وصرح أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين الثلاثة الذين شاركوا مع شخص رابع فى ارتكاب هذه الجريمة قبل 6 أعوام بأنه ليس هناك سوى فرصة أخيرة لتعديل الحكم تتمثل فى تقديم التماس إلى الرئيس الهندى، زاعما أن حكم الإعدام بحق المتهمين صدر فى ظل ضغوط من جانب وسائل الإعلام والرأى العام فضلا عن مشاعر الغضب بين المواطنين إبان وقوع الجريمة.

وتشير الإحصائيات إلى تعرض نحو 39 ألف فتاة وسيدة للاغتصاب خلال عام 2016 من بينهم 2000 فتاة دون الثانية عشرة من العمر.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرعين فى الهند خفضوا سن المسئولية الجنائية عن جرائم الإغتصاب البشعة من 18 عاما الى 16 عاما بغرض الحد من تفشى هذه الجريمة داخل المجتمع الهندى.