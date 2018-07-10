video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما مشددة بسجن 7 أشخاص لتعاملهم مع إسرائيل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:25 م
القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما مشددة بسجن 7 أشخاص لتعاملهم مع إسرائيل الجيش اللبنانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدر القضاء العسكرى اللبنانى أحكاما مشددة بالسجن بحق 7 لبنانيين، وذلك لإدانتهم بالتعامل مع إسرائيل على نحو يخالف أحكام القانون ويضر بمصالح البلاد، إلى جانب معاقبة متهم آخر بالسجن لمدة سنتين لإدانته بالانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله،عاقبت المتهمين الهاربين سلام فاخورى وأسد صقر وأنطوانيت النداف بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لكل منهم، وذلك لإدانتهم بـ "ارتكاب جريمة التعامل مع إسرائيل وهم على بينة من ذلك" مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.


وأضافت الوكالة أن المحكمة عاقبت المتهمين فادى هاشم وشربل هاشم ومارون هاشم ولينا عنيد، غيابيا، بذات العقوبة (الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما) لإدانتهم بـ "جرم دخول إسرائيل والتعامل معها وحصولهم على الجنسية الإسرائيلية" مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.. وإحالة متهمة قاصر إلى محكمة الأحداث لمحاكمتها عن الاتهام بدخول إسرائيل.


كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين بحق شحادة السعيد (لبنانى - مقبوض عليه) وذلك لإدانته بالانخراط فى صفوف مجموعة إرهابية مسلحة تستهدف الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وهى مجموعة (أسامة منصور) التى بايعت لاحقا تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى، وراقبت تحركات أحد قيادات الجيش اللبنانى بهدف اغتياله، وقاتلت ضد الجيش فى مدينة طرابلس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان: مسئولون سياسيون ونواب يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل التيارات

فيديوجراف.. رحلة هروب منى المذبوح من لبنان إلى الإساءة للمصريين والسجن 8 سنوات بالقاهرة

لبنان: أحكام قضائية بالغرامة بحق 5 صحفيين لإدانتهم بسب الرئيس السابق

سفير مصر فى بيروت يؤكد اهتمام مصر البالغ بتحقيق الاستقرار فى لبنان

لبنان: القضاء العسكرى يحاكم ضابطة اختلقت أدلة ضد "فنان" بالتخابر مع إسرائيل

الجيش اللبنانى

لبنان

أخبار عربية

المحكمة العسكرية




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة