القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما مشددة بسجن 7 أشخاص لتعاملهم مع إسرائيل

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أصدر القضاء العسكرى اللبنانى أحكاما مشددة بالسجن بحق 7 لبنانيين، وذلك لإدانتهم بالتعامل مع إسرائيل على نحو يخالف أحكام القانون ويضر بمصالح البلاد، إلى جانب معاقبة متهم آخر بالسجن لمدة سنتين لإدانته بالانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله،عاقبت المتهمين الهاربين سلام فاخورى وأسد صقر وأنطوانيت النداف بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لكل منهم، وذلك لإدانتهم بـ "ارتكاب جريمة التعامل مع إسرائيل وهم على بينة من ذلك" مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.



وأضافت الوكالة أن المحكمة عاقبت المتهمين فادى هاشم وشربل هاشم ومارون هاشم ولينا عنيد، غيابيا، بذات العقوبة (الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما) لإدانتهم بـ "جرم دخول إسرائيل والتعامل معها وحصولهم على الجنسية الإسرائيلية" مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.. وإحالة متهمة قاصر إلى محكمة الأحداث لمحاكمتها عن الاتهام بدخول إسرائيل.



كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين بحق شحادة السعيد (لبنانى - مقبوض عليه) وذلك لإدانته بالانخراط فى صفوف مجموعة إرهابية مسلحة تستهدف الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وهى مجموعة (أسامة منصور) التى بايعت لاحقا تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى، وراقبت تحركات أحد قيادات الجيش اللبنانى بهدف اغتياله، وقاتلت ضد الجيش فى مدينة طرابلس.