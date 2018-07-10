العثور على 3 مقابر تعود لأسرة "هان" الإمبراطورية شمالى الصين

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عثر علماء الآثار فى الصين على ثلاث مقابر قديمة فى مقاطعة "خبي" شمالى البلاد تعود لفترة ما قبل الميلاد.

وقالت إدارة التراث الثقافى فى المقاطعة - فى بيان اليوم - إنه تم العثور مؤخرا على حطام من الطوب القديم فى موقع للبناء، وبعد الحفر عثر علماء الآثار على ثلاثة قبور تعود إلى أواخر عهد أسرة هان الإمبراطورية (202 ق.م. إلى 220 م)، وفترة الممالك الثلاث (220-280)

ووفقا لعلماء الآثار، فإن تلك المقابر سرقت عدة مرات وتضررت بشدة، وتم استخراج عدد قليل فقط من الأجسام بما فى ذلك مرآة برونزية وبعض العملات المعدنية والإكسسوارات البرونزية من المقابر.



ومن المتوقع أن تساعد نتائج استكشاف المقابر الثلاث على فهم عادات الدفن وتنمية الاقتصاد والمجتمع خلال هذه الفترة.