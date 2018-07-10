الصين تقرر زيادة رسوم مكافحة الإغراق على الألياف الضوئية المستوردة من أمريكا

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية زيادة رسوم مكافحة الإغراق على الألياف الضوئية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من غد الأربعاء.

وقالت الوزارة – فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الرسوم الجديدة ستتراوح بين 33.3% و78.2%، بعد أن كانت تتراوح بين 4.7% و18.6%.

وكانت الصين قد فرضت رسوما لمكافحة الإغراق على الألياف الضوئية المستوردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى أبريل 2011 لمدة خمس سنوات بعد تحقيقات أثبتت وجود ممارسات تتعلق بالإغراق، فيما جددت الوزارة فى أبريل 2017 الرسوم لخمس سنوات إضافية.

وتستخدم الألياف الضوئية فى عمليات النقل عالية السرعة والمسافات الطويلة فى صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.