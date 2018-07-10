"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه سيتم توفير أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال يوم 22 يوليو الجارى بجميع الوحدات الصحية ومراكز التطعيمات بالجمهورية .

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الطعم يحصل عليه الأطفال عند 4 أشهر كجرعة لمرة واحدة فقط .

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن الطعم آمن وهام للطفل لإكسابه المناعة ضد المرض، لافتاً إلى أن الجرعات التى سيتم توفيرها للأطفال تخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية .