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"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:00 ص
"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه سيتم توفير أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال يوم 22 يوليو الجارى بجميع الوحدات الصحية ومراكز التطعيمات بالجمهورية .

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الطعم يحصل عليه الأطفال عند 4 أشهر كجرعة لمرة واحدة فقط .

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن الطعم آمن وهام للطفل لإكسابه المناعة ضد المرض، لافتاً إلى أن الجرعات التى سيتم توفيرها للأطفال تخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية .

 


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الصحة

طعم شلل الأطفال

الأطفال




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