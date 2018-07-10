الشٌعب التجارية تشارك فى ندوة "منازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإدارى"

كتب – إسلام سعيد

تنظم غرفة القاهرة التجارية ندوة بعنوان "منازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإدارى"، وذلك يوم الإثنين المقبل، لتوعية منتسبيها من الشعب النوعية فى مختلف القطاعات والأنشطة التجارية.

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنه سيشارك فى الندوة عدد كبير من أعضاء الشعب من منتسبى غرفة القاهرة، ممثلين عن معظم الأنشطة التجارية لتوعية قطاعاتهم، بمضمون ضريبة الدخل.

ولفت "العربى" إلى أن الندوة تستهدف زيادة توعية التجار بضريبة الدخل والرد على أى تساؤلات واستفسارات تدور حولها من قبل التجار من خلال المتخصصين فى الشئون الضريبية الذين يشاركون فى الندوة.

ونوه "العربى" إلى أنه تم توجيه دعوة الندوة إلى الشعب التجارية المختلفة بالغرفة للمشاركة بها ؛ لتجهيز تساؤلاتهم واستفساراتهم وطرحها خلال الندوة للرد عليها لزيادة التوعية فيما يتعلق بهذه الضريبة بالنسبة للمجتمع التجارى بشكل عام ، متوقعًا أن يشارك عدد كبير من التجار ؛ نظرًا لأهميتها ، ولذلك تم الترتيب والتجهيز لتنظيمها جيدًا.

وتابع "العربى" فى بيان له، أن هذه الندوة تعتبر من ضمن سلسلة الفعاليات التى تنظمها الغرفة لتجارها ، لتوعيتهم فى مختلف المجالات سواء "اجتماعات أو مؤتمرات وندوات ولقاءات " مع الجهات المختلفة فى الدولة لربط القطاع الخاص بالحكومى ، خاصة أن معظم الخدمات مشتركة بين الطرفين وتخدم فى النهاية الشارع المجتمعى .

وشدد رئيس الغرفة على أن مثل هذه اللقاءات تؤدى إلى تقريب وجهات النظر فيما بين القطاعين الحكومى والخاص ، وتسهل إجراءات الخدمات ،خاصة أن هناك بعض الاستفسارات قد تكون غائبة عن المجتمع التجارى ، ومن خلال مثل هذه اللقاءات يتم تجنب بعض المشاكل ، وبالتالى تسير الأمور فى طريقها الصحيح والمستفيد فى النهاية بلدنا.