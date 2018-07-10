السيطرة على حريق عقار كلوت بك بالقاهرة دون إصابات أو خسائر بشرية

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاَ عن اندلاع حريق بسطح العقار رقم 19 ش كلوت بك بنطاق حى الأزبكية وانتقل على الفور عدد 7 سيارات إطفاء ومخزن وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية للانتقال لموقع البلاغ .

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية وإتمام الإطفاء والتبريد وتبين أن الحريق امتد بسبع حجرات خشبية أعلى سطح العقار.

وأصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقار وتحديد مدى تضرره من الحادث .

انتقل لموقع الحادث اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية واللواء صبرى عبده رئيس حى الأزبكية .