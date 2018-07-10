السياحة تطلق أول قناة سياحية فى الشرق الأوسط على "تليفزيون انستجرام"

كتبت آمال رسلان

أطلقت وزارة السياحة، أول قناة سياحية متخصصة فى منطقة الشرق الأوسط على "تليفزيون انستجرام" IGTV على الصفحة الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى "experienceegypt@" (اكتشف مصر)، فى إطار الاستراتيچية الجديدة لوزارة السياحة للترويج لمصر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث سيتم من خلالها رفع فيديوهات مصورة عن الأماكن السياحية فى مصر ليشاهدها الملايين حول العالم.

وأكد بيان صحفى للوزارة أن هذا التوجه يأتى إيمانا من الوزارة بأهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت احد اهم وسائل التسويق فى العالم الآن، حيث أنها الأكثر انتشارا، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور، ووزارة السياحة تعمل حاليا على التركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة، التي أصبحت لغة العصر، نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها، خاصة من جيل الشباب الذى أصبح يعتمد على هذه المنصات لتخطيط رحلاته.

جدير بالذكر أن موقع الانستجرام يعد واحدا من أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ما يقرب من مليار شخص حول العالم شهريا، وتلفزيون انستجرام، الذى تم إطلاقه الشهر الماضى، هو عبارة عن تطبيق جديد يتيح للمستخدمين مشاهدة فيديوهات طويلة ، تصل مدتها الى ساعة كاملة.

الرابط الخاص بالقناة:

https://www.instagram.com/tv/Bk-h7SklhnM/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=c4ckjvxfcvow