السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى يقدم أوراق اعتماده رسميا

بروكسل (أ ف ب)

قدّم سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند أوراق اعتماده فى بروكسل الاثنين، منهيا بذلك شغورا استمر حوالى عام ونصف العام.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبى فى بيان إن سوندلاند "وصل إلى بروكسل فى 8 يوليو وقدّم أوراق اعتماده أمس الاثنين، إلى المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك".

ومن جهته قال السفير الجديد فى تغريدة على تويتر "بصفتى سفيرا سأعمل فى سبيل تعزيز الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة".

ويأتى تولى سوندلاند منصبه فى وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية - الأوروبية توترا متزايدا منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة فى واشنطن.

وأضاف سفير واشنطن الجديد لدى بروكسل إن "تحديات عديدة تنتظرنا، وسنعمل مع الاتحاد الأوروبى فى سبيل نشر قيمنا ومصالحنا المشتركة فى مجال الحرية والسلام والإزدهار على الصعيد العالمى".

وكان السفير الأمريكى السابق لدى الاتحاد الأوروبى أنتونى جاردنر غادر منصبه فى يناير 2017 لدى تولى إدارة ترامب السلطة لكن الأخيرة لم تعيّن خلفا له طيلة الفترة الماضية.