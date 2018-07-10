السعودية: تجنيد الحوثيين للأطفال "استهتار بالقوانين الدولية"

نيويورك (أ ش أ)

أكد مندوب السعودية فى الأمم المتحدة عبدالله المعلمى، أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية فى اليمن، من تجنيد للأطفال والزج بهم فى ساحات القتال واستخدامهم دروعا بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت فى الأحياء المدنية يمثل استهتارا فاضحا بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

ودعا المعلمى - وفقا لما ذكرته ذكرته قناة "العربية الحدث " أمس الإثنين، إلى إدانة هذه التصرفات بأشد العبارات وإدانة الجهات التى تدعم هذه الميليشات التى مازالت تماطل فى تنفيذ القرارات الدولية وهى الجهات التى تعمل على تصدير إيدولوجياتها الفاسدة وتسعى إلى الترويج لأجندتها الطائفية وفكرها الظلامى ولا يحسبون حسابا للأطفال.