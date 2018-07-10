الرى: 34 مليون جنيه قيمة أعمال منفذة فى نطاق محافظة القليوبية

كتبت أسماء نصار

صرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بأن الأعمال التى قامت الوزارة بتنفيذها بالوجه البحرى فى مختلف مجالات الموارد المائية والرى بالمحافظات خلال الفترة الماضية، تأتى فى إطار استعدادات الوزارة لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية، الأمر الذى أدى إلى رفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى مختلف الزمامات، خاصة خلال الموسم الصيفى إلى جانب ضمان وصول المياه إلى زمامات النهايات، لافتا بأن الوزارة قامت خلال العام المالى 2017/2018، بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالقليوبية، من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الزراعات وحسماً لشكاوى الأهالى والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة ومواجهة أشكال التعديات على المجارى المائية وترشيد الإستخدام على المستوى القومى.

من جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية بأن الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية قامت بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش لكافة الترع على امتداد زمام الإدارة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 13,5 مليون جنيهاً من أجل تحسين حاله الري وضمان وصول المياه لنهايات الترع خاصة في فترة أقص الاحتياجات .

وأشار المهندس طارق عواد إلى قيام الإدارة العامة للمياه الجوفية بحفر وإنشاء 14 بئرا جوفية إنتاجى بتكلفة إجمالية نحو 4 مليون جنيه لتوفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة لنهايات الترع لخدمة فترة أقصى الاحتياجات، وكذلك تم الانتهاء من عملية تجريف ترعة الشرقاوية من الفم حتي ك6,00 والدليل في نطاق الإدارة العامة لري القليوبية حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 6 مليون جنيه وبهدف المشروع الي الحفاظ علي قطاع الترعة وتحسين حالة الري لمختلف الزراعات الواقعة فى نطاق الترعة.

وأضاف المهندس عواد بأن الإدارة العامة لصرف القليوبية قد انتهت من مشروع إحلال وتجديد سحارة مصرف فرع الإحراز ك 2,800 لاستيعاب الصرف الصحي الخاص بمحطة صرف القلزم حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 795 ألف جنيهاً كما تم الانتهاء أيضا من مشروع استكمال تغطية مصرف فرع الإحراز بطول 140 متر في المسافة (من ك 3,417 حتى ك 3,340 ) ، (ومن ك 3,314 حتى ك 3,251 ) بتكلفة إجمالية نحو 2 مليون جنيه.

هذا وجاري حاليا تنفيذ حزمة من المشروعات بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيهاً خلال العام المالي الحالي عبارة عن أعمال صيانة لبوابات ومصبات إحلال وتجديد كباري وأعمال تطهيرات وتجريف ونزع حشائش وأعمال تغطيات- وتوصيل الكهرباء لعدد من الآبار وذلك من أجل تحسين شبكة الري والحفاظ عليها وحسمهاً لشكاوي السادة المنتفعين علي المجاري المائية .