الرئيس الفلسطينى يتوجه إلى موسكو لتلبية دعوة بوتين لحضور نهائى المونديال

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يتوجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الثلاثاء إلى موسكو لتلبية الدعوة التى تلقاها من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لحضور نهائى مونديال روسيا كاس العالم فى روسيا.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث - فى تصريح اليوم - أن "عباس سيلبى دعوة بوتين بزيارة موسكو لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2018، بحسب موقع "سبوتنيك".

وأوضح شعث أن "الرئيس عباس سيكون فى مقصورة بوتين لمتابعة ختام المونديال، وذلك سيفتح المجال بين الرئيسين للحديث عن ما يمكن فعله للتصدى لصفقة القرن وتشكيل إطار دولى لعملية السلام".