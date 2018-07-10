video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفلسطينى يتوجه إلى موسكو لتلبية دعوة بوتين لحضور نهائى المونديال

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:19 م
الرئيس الفلسطينى يتوجه إلى موسكو لتلبية دعوة بوتين لحضور نهائى المونديال الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ
إضافة تعليق

يتوجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الثلاثاء إلى موسكو لتلبية الدعوة التى تلقاها من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لحضور نهائى مونديال روسيا كاس العالم فى روسيا.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث - فى تصريح اليوم - أن "عباس سيلبى دعوة بوتين بزيارة موسكو لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2018، بحسب موقع "سبوتنيك".

وأوضح شعث أن "الرئيس عباس سيكون فى مقصورة بوتين لمتابعة ختام المونديال، وذلك سيفتح المجال بين الرئيسين للحديث عن ما يمكن فعله للتصدى لصفقة القرن وتشكيل إطار دولى لعملية السلام".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كأس العالم 2018.. 3 مواجهات فردية تحسم مباراة كرواتيا ضد إنجلترا

4 مؤشرات تدل على تعاطى نجوم روسيا المنشطات فى كأس العالم

وزير الرياضة: مصر تستهدف تنظيم كأس العالم 2030.. فيديو وصور

كأس العالم 2018.. رقم قياسى ينتظر مدرب بلجيكا قبل مباراة فرنسا اليوم

شاهد.. مشوار فرنسا فى كأس العالم قبل مباراة بلجيكا بنصف النهائى اليوم

فلسطين

أخبار عربية

محمود عباس

أخبار العالم اليوم

موسكو

مونديال روسيا

كأس العالم




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة