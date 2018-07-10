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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:50 م
خالد صلاح
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الذهب ينخفض مع تعافى الدولار من أقل مستوى فى 3 أسابيع

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:29 م
الذهب ينخفض مع تعافى الدولار من أقل مستوى فى 3 أسابيع ذهب - أرشيفية
رويترز
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تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتنخفض قليلا اليوم الثلاثاء، مع تعافى الدولار الأمريكى ولكن حدت من الخسائر المخاوف المستمرة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وعدم التيقن السياسى فى بريطانيا بخصوص الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

 

ونزل الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1256.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو عند 1265.87 دولار فى الجلسة السابقة.

 

وهبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% الى 1257.40 دولار للأوقية.

 

وقال جون شارما الاقتصادى ببنك أستراليا الوطنى، إن الدولار كان المحرك الرئيسى.

 

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.04% إلى 94.114 بعدما نزل لأقل مستوى منذ منتصف يونيو أمس الاثنين.

 

وارتفعت الفضة 0.1% فى المعاملات الفورية إلى 16.08 دولار للأوقية.

 

وهبط البلاتين 0.3% الى 844.50 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.9 إلى 951.95 دولار.


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