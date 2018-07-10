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الداخلية: نبحث تفاصيل وأبعاد حادث أطفال المريوطية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:18 م
الداخلية: نبحث تفاصيل وأبعاد حادث أطفال المريوطية جثث الأطفال
كتب ـ محمود عبد الراضى
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صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم تشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل وأبعاد البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بشأن  حادث اطفال المريوطية  والعثور على 3 أطفال مقتولين.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى حادث اطفال المريوطية  و العثور على 3 أطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 
وكان  فريق من النيابة قد انتقل لموقع حادث اطفال المريوطية لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت النيابة بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائى لتحليل الأدلة بمكان العثور على الجثث.
 وتجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات موسعة حول العثور على جثث 3 أطفال مقتولين وملقى جثثهم بجوار أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.
 
ويعمل رجال الادلة الجنائية على فحص موقع الحادث ورفع الأدلة الجنائية.
 
فيما يجرى حاليا فحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لبيان ما إذا كان الجانى قد ظهر فى  من عدمه، فضلا عن الاستماع لأقوال عدد من الشهود ومن بينهم ملاك المحال التجارية بالمنطقة.
 
وقال مصدر قانونى، أن النيابة تنتظر تقرير الصفة التشريحية حول جثث الضحايا لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وأن تعفن الجثث رغم أنه يشير إلى أن الواقعة حدثت منذ أيام عديدة إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك، لارتفاع درجة الحرارة التى تسهل عملية التعفن وتسرع منها. 

 


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