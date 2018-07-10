الداخلية: نبحث تفاصيل وأبعاد حادث أطفال المريوطية

كتب ـ محمود عبد الراضى

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم تشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل وأبعاد البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بشأن حادث اطفال المريوطية والعثور على 3 أطفال مقتولين.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى حادث اطفال المريوطية و العثور على 3 أطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان فريق من النيابة قد انتقل لموقع حادث اطفال المريوطية لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت النيابة بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائى لتحليل الأدلة بمكان العثور على الجثث.