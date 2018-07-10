الداخلية تضبط وكيل مكتب بريد بقنا اختلس 45 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية جديدة للفساد، نجحت مباحث البريد في ضبط وكيل مكتب بريد بقنا لاختلاسه 45 ألف جنيه من حسابات العملاء.

وردت معلومات لفرع مباحث البريد بجنوب الصعيد مفادها وجود اختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب بريد الذودية التابع لمنطقة بريد قنا.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات والفحص تبين صحة ما ورد من معلومات بقيام " م. ع" وكيل المكتب ، بإختلاس خمسة وأربعون ألف ومائة وستة وتسعون جنيه، من رصيد حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب محل عمله وذلك عن طريق إستخراج إيصالات سحب دون علمهم وتزوير توقيعهم والإستيلاء على المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقام بسداد المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.