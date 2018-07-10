الداخلية تضبط شخصين احتجزا مواطنا ونشرا فيديو أثناء تعذيبه على فيسبوك بحلوان

كتب ـ محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية، أن مباحث قسم شرطة حلوان، ضبطت شخصين لاحتجازهما أحد الأشخاص، وتسجيل مقطع فيديو له وبثه على مواقع التواصل الاجتماعى حال اعتدائهما عليه.

جاء ذلك فى ضوء ما تم رصده من تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لشخصين يحتجازان شخصا داخل إحدى الشقق السكنية وتهديدة بالإيذاء باستخدام "كلبين"، كما قاما بالتعدى عليه مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، حيث تبين أنهما "أحمد.ع.ع" و"زياد.م" عامل ويقيمان دائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزة الأول هاتفه المحمول، وتبين احتواؤه على المقطع الذى تم بثه على الموقع، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام نظراً لوجود خلافات بين المتهم الأول والمجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.