الجيش الباكستانى يعلن نشر 371 ألف جندى لتأمين الانتخابات التشريعية

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن الجيش الباكستانى اليوم الثلاثاء، نشر أكثر من 371 ألف جندى فى مراكز الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية، التى من المقرر إجراؤها فى 25 من الشهر الجارى.

وقال المتحدث باسم الجيش الميجور جنرال آصف غفور - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - أن الجيش لن يتدخل بشكل مباشر فى عملية التصويت، مضيفا أنه سيتم نشر 371 ألفا و388 جنديا وفق طلب من هيئة الانتخابات بالبلاد لحفظ النظام خلال العملية الانتخابية.

كما دعا المتحدث، المواطنين إلى التصويت لصالح المرشحين أو الأحزاب التى يختاروها دون أى خوف، نافيا اتهام رئيس الوزراء السابق نواز شريف للجهات الاستخباراتية بالضغط على أحد مرشحيه لتغيير ولائه السياسى.