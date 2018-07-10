"التموين" تطلق القافلة 22 إلى شمال سيناء لتوفير السلع واللحوم للمواطنين

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 22 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة، حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة شمال سيناء.

من جانبه أكد جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إطلاق 22 قافلة مواد غذائية إلى محافظة شمال سيناء تتضمن كل السلع والمواد الغذائية، كما تم تأمين احتياجات المحافظة من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع القوات المسلحة واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال، بجانب توفير السلع وكل المنتجات لأهالى المحافظة أولا بأول، حيث يتم إطلاق القوافل بشكل مستمر للمحافظة وتتضمن كل المنتجات والسلع الغذائية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كلّف الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار توفير السلع الغذائية والمنظفات ومنتجات اللحوم الدواجن للمواطنين بالمحافظة مع تأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين عدده أشهر، بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء.