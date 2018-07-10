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التعليم: كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم مراجعة نتائج الطلاب

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:30 ص
التعليم: كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم مراجعة نتائج الطلاب رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام - الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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تبدأ كنترولات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، فى مراجعة درجات وكراسات البوكليت لمواد الثانوية العامة بعد انتهاء تصحيحها بالكامل.
 
قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات تبدأ اليوم الثلاثاء فى مراجعة كراسات الامتحانات للطلاب وعودة السليبس على كراسة الإجابة للطلاب ومراجعة الرصد وتجميع الدرحات، موضحا أن أعمال المراجعة تتم فى جميع الكنترولات بالتوازى.
 
وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن أعمال المراجعة والرصد تتم بشكل دقيق دون استعجال للأعضاء حتى لا يكون هناك اى احتمال للأخطاء حفاظا على مصلحة الطلاب.
 
 
 

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