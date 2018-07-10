التعليم تحقق فى ما يثار حول طلب تبرعات نظير قبول الطلاب بمدارس الجيزة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرًا لما يثار فى هذا التوقيت علي مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب تبرعات أو مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير قبول ملفات أبنائهم بمدارس الجيزة تم تشكيل لجان من (التوجية المالي، المتابعة الفنية، المتابعة التنسيقية، متابعة مكتب وكيل الوزارة، الأمن) تكلف لمتابعة وتقصى شكاوى التحويلات بالإدارة التعليمية.

وأكدت إلهام إبراهيم، وكيل تعليم الجيزة، أنه قد تم عمل أمر إدارى لكل مديرى عموم الإدارات التعليمية بتكليف لجان بنفس التشكيل والنظام المتبع به فى المديرية، وأنه فى حالة ثبوت حالات رشاوى أو أى سلوك خاطىء متبع، سوف يتم محاسبة كل مسئول بداية من مدير المدرسة .

وشددت على أولياء الأمور بعدم الاستجابة لمثل هذة الطلبات والتواصل مع أرقام تليفونات لجان المتابعة الآتية: ( 35723894، 35706141، 01019663780، 01001298912، 01100879779، 0105505875، 01126650003 ) وذلك لتلقى الشكاوى .

وفى نفس السياق فيما يخص التحويلات لطلاب المدارس، والانتدابات، والنقل للمدرسين ولتحسين منظومة العمل، والعملية التعليمية، وجودة الأداء، أكدت إبراهيم أنه فى حالة قيام أى مدرسة بالتجاوز والمخالفة للتعليمات الصادرة بمنع جمع التبرعات نهائيًا والتنبيه المشدد من مدير عام الإدارة، ووكيل الإدارة على مديرى المدارس بعدم جمع أى تبرعات مالية تحت أى مسمى ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، وتقوم الإدارات التعليمية بحل جميع المشكلات المتعلقة بالطلاب والعاملين بها، وطلبات النقل، والتحويل للطلاب، وفى حالة عدم قيام مدير عام الإدارة بحل مشكلاته ومشكلات الموظفين، والعاملين، وأولياء الأمور، سيتم تحويل المقصر للتحقيق، والعمل على تفعيل جميع القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية بهذا الشأن، وفى حالة التضررمن أى مسئول بأى إدارة تعليمية يتم تقديم الشكوى للمدير العام وذلك لتحقيق العدالة وتطبيق معايير الشفافية، وإذا تقدم الشاكى للإدارة بشكواه ولم يتخذ إجراء سيتم محاسبة المسئول.