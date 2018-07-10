البهجة تهيمن على التايلانديين بعد انقاذ الأطفال المفقودين

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

سادت البهجة بين أهالى المفقودين، وكذلك فرق الانقاذ، بعد الإعلان رسميا عن انتهاء عمليات إنقاذ الأطفال المفقودين بالكهف، اليوم الثلاثاء، حيث احتفلوا بتمكنهم من انقاذ كافة الأطفال.

كانت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، إخراج جميع الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من الكهف الغارق الذى ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

وأعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.