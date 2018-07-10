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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:56 م
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البهجة تهيمن على التايلانديين بعد انقاذ الأطفال المفقودين - صور

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:50 م
البهجة تهيمن على التايلانديين بعد انقاذ الأطفال المفقودين - صور السعادة هيمنت على فرق الإنقاذ بعد نجاح مهمتهم
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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سادت البهجة بين أهالى المفقودين، وكذلك فرق الانقاذ، بعد الإعلان رسميا عن انتهاء عمليات إنقاذ الأطفال المفقودين بالكهف، اليوم الثلاثاء، حيث احتفلوا بتمكنهم من انقاذ كافة الأطفال.

كانت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، إخراج جميع الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من الكهف الغارق الذى ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

وأعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.

سيارة اسعاف تغادر موقع الكهف بعد انتهاء مهمتها
سيارة اسعاف تغادر موقع الكهف بعد انتهاء مهمتها

ضابط مرور يمهد الطريق لسيارة الإسعاف
ضابط مرور يمهد الطريق لسيارة الإسعاف

احتفال بين فرق الانقاذ لنجاح مهمتهم
احتفال بين فرق الانقاذ لنجاح مهمتهم

أحد أعضاء فريق الإنقاذ فى حديث مع ضابط
أحد أعضاء فريق الإنقاذ فى حديث مع ضابط

فريق الانقاذ يحتفل بنجاح المهمة
فريق الانقاذ يحتفل بنجاح المهمة

مواطنين تايلانديين يترقبون بقلق قبل الإعلان عن انقاذ الأطفال
مواطنين تايلانديين يترقبون بقلق قبل الإعلان عن انقاذ الأطفال

متابعون ينتظرون انتهاء عمليات الانقاذ
متابعون ينتظرون انتهاء عمليات الانقاذ

مواطنو تايلاند
مواطنو تايلاند

الشرطة تؤمن الطريق المؤدى إلى الكهف
الشرطة تؤمن الطريق المؤدى إلى الكهف

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

احتفال عدد من أقارب المفقودين بعد انقاذ ذويهم
احتفال عدد من أقارب المفقودين بعد انقاذ ذويهم

 


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