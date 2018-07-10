البحث العلمى: الخميس التصفيات النهائية لمسابقة "مختبر الجدران المتساقطة"

كتب وائل ربيعى

تقام الخميس القادم التصفيات النهائية لمسابقة "مختبر الجدران المتساقطة"فى موسمها الخامس ببيت السناري حيث سيتنافس 15 متسابق على المركز الأول الذى سيحظى برعاية كاملة للسفر إلى برلين في نوفمبر القادم للتنافس على مستوى دولى فى المسابقة الدولية للجدران المتساقطة بالإضافة إلى حضور المؤتمر الدولي للجدران المتساقطة بحضور عدد من رجال الصناعة والعلماء والباحثين، وتعد هذه المسابقة تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئة الألمانية للتبادل الثقافى (DAAD)والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تحت رعاية جمعية مصر الخير وإبداع مصر.

وقد ارتفع عدد المختبرات الخاصة بالمسابقة في العالم من 68 في العام الماضى إلى 88 فى العام الحالى، وقد احتلت مصر المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 88 مختبر من حيث عدد المتقدمين للمسابقة، حيث أن مسابقة مختبر الجدران المتساقطة (Falling Walls Lab) هو شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب المتميزة حيث يوفر الفرصة للشباب الأكاديميون المتميزون ورجال الأعمال والمتخصصون من جميع التخصصات (الزراعة، الطب، الاقتصاد، الهندسة إلى العلوم الإنسانية) لتبادل أفكارهم الرائدة من خلال تقديمها في ثلاث دقائق على خشبة المسرح لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أعضاء متميزين لهم خبرة فى مجالات التخصص ذات الصلة.

وتهدف المسابقة إلي دعم الحوار المتعدد التخصصات والتعاون الدولي، وربط المبتكرين الطموحين وكبار الباحثين وإيجاد طرق جديدة ومستدامة للتواصل العلمي إلي جانب أنها توفر للمتسابق رؤى من قِبل المشاركين الآخرين، وصانعي القرار من الشركات الرائدة في مجال الابتكار والممثلين المتميزين للمؤسسات العلمية .

وسيحصل الفائز علي رعاية كاملة للسفر والمشاركة ليمثل مصر فى المرحلة الكبرى من المسابقة الدولية "الجدران المتساقطة" ببرلين في نوفمبر حيث يجمع "فينالي" 100 مشارك، ليحصل كل من وصل للنهائيات على الفرصة لعرض أعماله البحثية أو فكرته أمام لجنه عليا من النخبة على المستوى الأكاديمى والبحثى والتجارى.

الجدير بالذكر إنه تم إجراء أول مختبر للجدران المتساقطة فى عام 2011 فى برلين وبعد النجاح الكبير الذى حققه،قامت مؤسسة الجدران المتساقطة بتمديد شكلها على نطاق عالمى فى عام 2012 ، ومنذ ذلك الحين، تجرى المختبرات الدولية فى مدن نابضة بالحياة حول العالم على مدار العام، وحتى الآن تم إجراء مختبرات الجدران المتساقطة فى حوالى 51 دولة.