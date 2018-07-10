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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:28 م
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الأمن العام يضبط 163 قطعة سلاح غير مرخص خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:03 م
الأمن العام يضبط 163 قطعة سلاح غير مرخص خلال 24 ساعة أسلحة مضبوطة - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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 نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 162متهما وبحوزتهم 163 قطعة سلاح نارى، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 

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