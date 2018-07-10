اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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"الداخلية" تحبط أكبر محاولة لنهب الآثار وتضبط و483 قطعة نادرة.. واكتشاف مدينة أثرية

حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة

وكالة إيطالية: مصر تصدر الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبى نهاية 2018

وزير الزراعة: "اللى هيخزن أرز هيندم".. وانخفاض الأسعار فى سبتمبر

الحكومة تنفى 5 شائعات أبرزها: عدم طرح أرز صينى مسرطن مصنع من البلاستيك

العثور على 3 أطفال مذبوحين قرب فيلا مهجورة بالمريوطية

مواطن يكتب المصحف بخط يده فى 7 أشهر.. ويؤكد: سأسجله بالأزهر

يوفنتوس يعلن التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو

زينة توضح حقيقة مشاجرتها مع أسرة أمريكية فى الإمارات



















