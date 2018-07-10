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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:53 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء السيسى يكرم نجوم الرياضة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، منها، وإحباط تهريب 483 قطعة أثرية، واكتشاف مدينة أثرية بالمنيا، وتكريم الرئيس السيسي أبطال بطولة البحر المتوسط، والعثور على 3 أطفال مذبوحين قرب فيلا مهجورة بالمريوطية، وإعلان يوفنتوس التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو..

 

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شرفتم مصر.. السيسى يكرم أبطال البحر المتوسط ويمنح اللاعبين ومدربيهم أوسمة الجمهورية

"الداخلية" تحبط أكبر محاولة لنهب الآثار وتضبط و483 قطعة نادرة.. واكتشاف مدينة أثرية

حبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة

وكالة إيطالية: مصر تصدر الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبى نهاية 2018

وزير الزراعة: "اللى هيخزن أرز هيندم".. وانخفاض الأسعار فى سبتمبر

الحكومة تنفى 5 شائعات أبرزها: عدم طرح أرز صينى مسرطن مصنع من البلاستيك 

العثور على 3 أطفال مذبوحين قرب فيلا مهجورة بالمريوطية

مواطن يكتب المصحف بخط يده فى 7 أشهر.. ويؤكد: سأسجله بالأزهر

يوفنتوس يعلن التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو

زينة توضح حقيقة مشاجرتها مع أسرة أمريكية فى الإمارات

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


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