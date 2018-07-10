video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحارى استهدف قوات الأمن الأفغانية إلى 12 قتيلا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:57 م
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحارى استهدف قوات الأمن الأفغانية إلى 12 قتيلا القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

فجر انتحارى نفسه قرب آلية لقوات الأمن الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين، بحسب ما أكده مسؤولون، وذلك فى أحدث حلقة من اعمال العنف الدامية التى تهز أفغانستان.

وأدى التفجير الذي وقع في مدينة جلال اباد (شرق) إلى اصابة خمسة اشخاص آخرين بجروح واشتعال النيران في محطة وقود مجاورة، بحسب ما اعلنه المتحدث باسم حاكم الولاية عطاالله خوغياني لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول الصحة نجيب الله كماوال أن بعض الضحايا نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق بالغة، مؤكدا عدد القتلى والجرحى.

وقال احد شهود العيان ويدعى عصمت الله لوكالة فرانس برس "رأيت كتلة نار كبيرة دفعت بالناس بعيدا. الناس كانوا يحترقون".

ونشرت وكالة تولو على موقعها على الانترنت تسجيلا يظهر العديد من السيارات المحترقة والمتاجر المتفحمة في محيط الهجوم.

واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له. وهذا أحدث هجوم للمتطرفين فى ولاية ننجرهار المحاذية لباكستان.

وكان تنظيم داعش قد اعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات الانتحارية التي اوقعت عددا كبيرا من القتلى في الولاية فى الأسابيع الأخيرة، فيما تواصل قوات الأمن الأمريكية والافغانية عملياتها ضد التنظيم.

وفيما تعد حركة طالبان أكبر مجموعة متمردة فى أفغانستان، لتنظيم داعش تواجد صغير نسبيا لكنه قوى وخصوصا فى شرق وشمال البلد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو: حركة طالبان لا يمكنها انتظار خروج أمريكا من أفغانستان

مقتل وإصابة 11 شخصًا بينهم قيادى بطالبان فى انفجارين بشرق أفغانستان

قوات أمريكية وأفغانية تقترب من إكمال عمليتها ضد داعش الإرهابى شرق أفغانستان

أفغانستان تعلن مقتل وإصابة 64 مسلحًا خلال عمليات "وليد - 9"

اخبار عالميه

افغانستان

القوات الافغانيه

هجوم ارهابى

حركه طالبان




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة