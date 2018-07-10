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ابن عم بطل كمال الأجسام السودانى يكشف: قتله عقيد شرطة قطرى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:28 ص
ابن عم بطل كمال الأجسام السودانى يكشف: قتله عقيد شرطة قطرى محمد عبد اللطيف لاعب كمال أجسام سودانى
كتب كريم كشك
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كشف أحمد، ابن عم محمد عبد اللطيف، بطل كمال الأجسام السودانى، والذى لقى مصرعه رميًا بالرصاص، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، منذ أيام قليلة، أن شقيق زوجته هو الجانى، والذى يشغل منصب عقيد بالشرطة القطرية، وقد سلم نفسه واعترف بجريمته.

وأوضح أحمد، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "الـ10 مساًء"، والمذاع عبر فضائية دريم، قائلًا: "محمد عبد اللطيف حسن على، يعمل فى قطر من 6 سنوات، وكان قد تزوج من سيدة قطرية، منذ عام تقريبًا، وأنه يعول طفلة من زوجته الأولى بريطانية الجنسية، وأن شقيقها كان على خلاف دائم معه بسبب اعتراضه على زواجهما منذ البداية، وأنه قد وقعت بضعة مشاكل مؤخرًا، أدت إلى تحرير محضر عدم تعرض، من كلا الطرفين للأخر، لدى الشرطة القطرية".

وأكد ابن عم البطل السودانى، أن شقيق زوجة محمد، قد قام بملاحقته أثناء خروجه وزوجته، من أحد المقاهى الموجودة بالدوحة، وقام برميه بـ5 طلقات نارية، استقر منها 4 بصدر محمد، والأخيرة برأسه.

 واختتم أحمد ابن عم القتيل، أن والده، وعمه وزوجته، قاموا بالسفر إلى قطر، للوقوف على تحقيقات الشرطة القطرية، ومتابعة القضية، واستلام الجثة لدفنها فى السودان، مطالبًا بالقصاص العادل لابن عمه.


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