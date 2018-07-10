أمريكا: مسؤولون كبار يعقدون مباحثات فى السعودية لإيجاد بدائل للنفط الإيرانى

رويترز

أفاد مسئول بالخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن مسؤولون أمريكيون كبار عقدوا مباحثات فى السعودية لمساعدة شركاء فى إيجاد بدائل للنفط الإيرانى.

ويناقش المسئولون كيفية المحافظة على إمدادات جيدة في سوق النفط للحماية من التقلب.