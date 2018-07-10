الرئيسية أخبار عربية أمريكا: مسؤولون كبار يعقدون مباحثات فى السعودية لإيجاد بدائل للنفط الإيرانى الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:51 م وزير الخارجية الأمريكى بومبيو رويترز إضافة تعليق أفاد مسئول بالخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن مسؤولون أمريكيون كبار عقدوا مباحثات فى السعودية لمساعدة شركاء فى إيجاد بدائل للنفط الإيرانى. ويناقش المسئولون كيفية المحافظة على إمدادات جيدة في سوق النفط للحماية من التقلب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. الجولة الآسيوية لـ"بومبيو" تهدد السلام فى شبه الجزيرة الكورية.. اتفاق "يابانى أمريكى كورى جنوبى" على نزع بيونج يانج سلاحها النووى.. واشنطن وطوكيو تؤكدان استمرار العقوبات..وكوريا الشمالية ترفض مطالب أمريكا الحكومة الأفغانية: بومبيو يقوم بزيارة مفاجئة إلى كابول بومبيو: حركة طالبان لا يمكنها انتظار خروج أمريكا من أفغانستان بومبيو: أمريكا ستدرس طلبات لاستثناءات من العقوبات النفطية الإيرانية بومبيو أمريكا السعودية إيران أخبار إيران فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية "الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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