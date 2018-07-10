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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:20 م
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أمريكا: لا نستطيع الوفاء تماما بمهلة نهائية للم شمل عائلات المهاجرين

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:04 م
أمريكا: لا نستطيع الوفاء تماما بمهلة نهائية للم شمل عائلات المهاجرين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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قالت الحكومة الأمريكية ،التى تواجه مهلة نهائية حددتها محكمة،إنها تتوقع لم شمل 54 طفلا وآبائهم بعد أن فصلهم مسؤولو الهجرة عقب عبورهم الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة فى المحكمة يوم الاثنين إنها لا تستطيع الوفاء بما قررته المحكمة بضرورة لم شمل نحو 100 طفل دون الخامسة مع آبائهم بحلول العاشر من يوليو تموز.

وأخذت السلطات هؤلاء الأطفال من آبائهم بموجب سياسة الهجرة التى قررها ترامب والتى تقضى " بعدم التسامح مطلقا" والتى دعت إلى محاكمة واعتقال المهاجرين البالغين الذين يعبرون الحدود دون إذن.

وبعد غضب عام وتقديم الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية طعنا قضائيا أوقف ترامب فصل العائلات الشهر الماضي.

وأمرت قاضية اتحادية فى كاليفورنيا بإعادة الأطفال الصغار إلى آبائهم بحلول العاشر من يوليو، وأمرت أيضا القاضية دانا سابرو بضرورة إعادة ما يقدر بنحو ألفى طفل فوق الخامسة إلى آبائهم بحلول 26 يوليو تموز.

وقالت الحكومة إنه لا يمكنها الوفاء بالموعد النهائى الأول بشكل كامل. وأضافت أنه فى بعض الحالات تم ترحيل آباء هؤلاء الأطفال بالفعل أو لم تكن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم سليمة. وقالت إن آخرين عجزوا عن إثبات العلاقة. وتم الإفراج عن بعض الآباء ولا يتسنى الاتصال بهم.


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