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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:57 م
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أعلام بلجيكا ترفرف على واجهات المنازل فى بروكسل استعدادا للقاء الديوك (صور)

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:12 م
أعلام بلجيكا ترفرف على واجهات المنازل فى بروكسل استعدادا للقاء الديوك (صور) الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل
رسالة بروكسل: إنجى مجدى
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رغم حالة التشديد الأمنى التى تشهدها العاصمة البلجيكية بروكسل مع انطلاق قمة الناتو غدا الأربعاء، إلا أنه تسود أجواء إحتفالية واسعة على المدينة انتظارا لمباراة منتخب بلجيكا مع نظيره الفرنسى، التى تنطلق فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فى دور نصف النهائى لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة فى روسيا.

 

وعلى طريقة المصريين، تعلق الكثير من المنازل فى بلجيكا أعلام بلدهم فى الشرفات وعلى بوابات العمارات. كما تنتشر الأعلام فى الشوارع وعلى المقاهى ويرتدى آخرون نظارات بألوان العلم البلجيكى وفى المطاعم تستخدم مناديل بألوان العلم (الأحمر والأصفر والأسود).

 

وتبدو حالة من الثقة بين الجمهور البلجيكى بشأن الفوز على منتخب فرنسا والصعود إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018. وقال آلان، 28 عاما، "أعتقد أن الديوك (منتخب فرنسا) خائف بعض الشئ من المفاجأة.. لدينا منتخب قوى وقدم أداء عالى للغاية منذ انطلاق البطولة".

 

وهذه هى المرة الثانية فى تاريخ منتخب بلجيكا التى يصعد فيها إلى الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ كانت المرة الأولى عام 1986. وبالنسبة للمنتخب الفرنسى فإنه حامل اللقب لعام 1998، وصعد إلى الدور نصف النهائى ستة مرات فى تاريخه.


الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (1)

الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل استعدادا للقاء الديوك 

 

الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (2)
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك 

 

 

الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (3)
 

 

 

الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (4)
 

 

 

الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (5)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (6)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (7)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (8)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (9)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (10)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (11)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (12)
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (13)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (14)
 
الأعلام البلجيكية ترفرف على وجهات المنازل فى بروكسل إستعدادا للقاء الديوك (15)

 


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