أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. عيار 21 يسجل 630 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 630 جنيها.

هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب بما قيمته 10 دولار ليسجل الذهب عالميا 1254 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر أصبحت كالتالى:



عيار 18 : 540 جنيه

عيار 21 : 630 جنيه

عيار 24 : 720 جنيه

الجنيه الذهب: 5040 جنيه

الأوقية: 1254 دولار

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت كبير أو ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.