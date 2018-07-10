أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. عيار 21 يسجل 630 جنيها

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 630 جنيها.
هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب بما قيمته 10 دولار ليسجل الذهب عالميا 1254 دولار للأوقية.
أسعار الذهب اليوم فى مصر أصبحت كالتالى:
عيار 18 : 540 جنيه
عيار 21 : 630 جنيه
عيار 24 : 720 جنيه
الجنيه الذهب: 5040 جنيه
الأوقية: 1254 دولار
سعر الذهب
أسعار الذهب في مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت كبير أو ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
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