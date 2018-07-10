video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. عيار 21 يسجل 630 جنيها

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:55 ص
أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. عيار 21 يسجل 630 جنيها الذهب - صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 630 جنيها.

هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب بما قيمته 10 دولار ليسجل الذهب عالميا 1254 دولار للأوقية.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر أصبحت كالتالى:
 

عيار 18 : 540 جنيه

عيار 21 : 630 جنيه

عيار 24 : 720 جنيه

الجنيه الذهب:  5040 جنيه

الأوقية: 1254 دولار

 

 

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت كبير أو ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام

اسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة