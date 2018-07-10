أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 887.560 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، جلوبال تليكوم القابضة، آسيك للتعدين-اسكوم، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، النصر للملابس والمنسوجات، المهندس للتأمين، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت سيناء، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، الحديد والصلب المصرية، الدلتا للتأمين، السويس للأسمنت، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 887.560 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 220 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.91% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.9%، والعرب على 9.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.09%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 51.4 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 15921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2690 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 15940 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 779 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

أعلنت شركة جلاس روك للمواد العازلة - إحدى شركات مجموعة أسكوم، عن البدء في توريد متطلبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من الصوف الصخري العازل. وسوف تقوم الشركة بتوريد ما يقرب من 400 ألف متر مربع مسطح يغطي عدد 19 مبنى حكومي كمرحلة أولى.

وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والحث على الاتجاه للتقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ورفع الدعم.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بمساهمة شركة القلعة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدّا أن الشركة تتطلع إلى توفير المزيد من حلول ترشيد الطاقة من خلال استثماراتنا التابعة في مجال توزيع الطاقة وإنتاج الوقود من مصادر الطاقة البديلة عبر شركتي طاقة عربية وتوازن.

من جانبه، قال المهندس أمير نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلاس روك، إن الشركة تمكنت من تحقيق طفرة في حجم المبيعات خلال 2017 لمختلف الأسواق تجاوزت 80% مقارنة بعام 2016، وتشير المؤشرات الأولية أن عام 2018 سيشهد استمراراً في نمو المبيعات وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الحالية مع نمو الوعي والاتجاه المتنامي نحو الأساليب الحديثة لترشيد الطاقة.

وأضاف نجيب أن اهتمام الدولة بترشيد الطاقة كخطوة ضرورية تتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وتنامي الاهتمام بعناصر الأمان داخل المنشآت وتوافقها مع البيئة هو ما دفع الشركة إلى توريد الصوف الصخري الصوف الزجاجي العازل لكافة المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت الحديثة.