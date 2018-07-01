86%من القراء يستبعدون نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، استبعد غالبية القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه.
واستبعد 86% من القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، بينما توقع 12% من القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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مهندس/ماجد
غياب ثقافة الحفاظ علي الماء واقع خطأ... يجب تغييره بكل الطرق وبلا هوادة.
كفانا تهاون ودلع وتكاسل لقد اوشكنا ان نصبح ذكرى تروي مثل قصص الديناصورات او الهنود الحمر. يجب ان نفيق العالم يتطرر من حولنا محققا الإنجازات الباهرة في كل المجالات ونحن ما زلنا نستطلع الآراء هل تنجح وزارة الري في التصدي لإهدار المياه؟!! يجب ان تنجح وفي اقصر مدة او تستقيل.