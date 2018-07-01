video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 09:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

86%من القراء يستبعدون نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه

الأحد، 01 يوليه 2018 08:08 ص
86%من القراء يستبعدون نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه الاستطلاع
إضافة تعليق

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، استبعد غالبية القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه.

واستبعد 86% من القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، بينما توقع 12% من القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وقف نزيف إهدار المياه.. لجنة الزراعة بالبرلمان تضع اللمسات النهائية على قانون الرى.. "الحصرى": يحد من الممارسات الخاطئة.. "تمراز": معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى سيوفر لنا مليارات المكعبات

استطلاع

القراء

اليوم السابع

الرى

المياه




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ماجد

غياب ثقافة الحفاظ علي الماء واقع خطأ... يجب تغييره بكل الطرق وبلا هوادة.

كفانا تهاون ودلع وتكاسل لقد اوشكنا ان نصبح ذكرى تروي مثل قصص الديناصورات او الهنود الحمر. يجب ان نفيق العالم يتطرر من حولنا محققا الإنجازات الباهرة في كل المجالات ونحن ما زلنا نستطلع الآراء هل تنجح وزارة الري في التصدي لإهدار المياه؟!! يجب ان تنجح وفي اقصر مدة او تستقيل.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة