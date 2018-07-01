86%من القراء يستبعدون نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، استبعد غالبية القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه.

واستبعد 86% من القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، بينما توقع 12% من القراء نجاح جهود الرى فى التصدى لإهدار المياه، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.