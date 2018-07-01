65 % إجمالى تعاملات المصريين بالبورصة خلال يونيو.. و26.5% للأجانب

كتب هانى الحوتى

سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 88.10 مليون جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 8.85 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.54%، والعرب على 7.99% خلال شهر يونيو المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 52.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.52%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 258.04 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.