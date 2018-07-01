4 قتلى فى هجوم لبوكو حرام فى شمال شرق نيجيريا

كانو (أ ف ب)

قُتل 4 أشخاص، فى هجوم شنه متمردو بوكو حرام ليل الجمعة على معسكر للنازحين فى شمال شرق نيجيريا على الحدود مع الكاميرون، وفق ما أعلنت مصادر أمنية السبت.

وهاجم المتمردون الذين كان بعضهم يستقلّ دراجات، مخيم النازحين فى مدينة بانكى نحو الساعة 00,30 (23,30 بتوقيت غرينتش) ليل الجمعة السبت واطلقوا النار على المدنيين.

وقال مسؤول عسكرى طلب عدم كشف اسمه "قتلَ إرهابيو بوكو حرام مساء أمس أربعة أشخاص وأصابوا أربعة آخرين بجروح".

وأضاف أن جنودا وعناصر من الشرطة متمركزين خارج المخيم تدخّلوا وتبادلوا إطلاق النيران مع المتمردين على مدى ساعة. وتابع "قُتل إرهابيان فى المعارك ولاذ الباقون بالفرار، وعثر على بندقيتين"، وقد أكد هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس أحد أعضاء مليشيا تُقاتل إلى جانب الجيش ضد بوكو حرام.

وأسفرت حركة التمرد التى تقودها بوكو حرام عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 2,3 مليون شخص منذ العام 2009 فى شمال شرق نيجيريا.