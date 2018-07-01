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3 قتلى وإضرام نار بمدرسة فى هجوم مشتبه لداعش بأفغانستان

الأحد، 01 يوليه 2018 10:39 ص
3 قتلى وإضرام نار بمدرسة فى هجوم مشتبه لداعش بأفغانستان الشرطة الأفغانية -أرشيفية
رويترز
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قطع مسلحون مجهولون رؤوس ثلاثة أفغان وأضرموا النار في مدرسة للبنين فى إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان فى هجوم حمل مسؤولون متشددى تنظيم داعش مسؤوليته.

وقال محمد آصف شينواري المتحدث باسم الإدارة التعليمية "قطعوا رؤوس ثلاثة موظفين بوحشية وأضرموا النار فى مبنى المدرسة" مضيفا أن المكاتب الإدارية ومكتبة المدرسة احترقت بالكامل.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد تهديدات من داعش الشهر الماضي بمهاجمة مدارس فى ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان حيث أسس متشددون معقلهم الرئيسى.

وحمل حاكم الإقليم داعش مسؤولية الهجوم فى بيان. ونفذ التنظيم المتشدد سلسلة من الهجمات الوحشية في الإقليم ومناطق أخرى وقطع رؤوس ضحايا يتهمهم بالتعاون مع الحكومة.


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